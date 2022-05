Masten, die Tausende Kilometer Kabel tragen, sausen am Fenster der Regionalbahn vorbei. Im Zug ist es heiß und die Luft steht. Senft schwitzt, denn die Klimaanlage im Zug ist ausgefallen. Draußen sind fast 30 Grad.

Über die Elbe fährt der Zug in Magdeburg ein. Ein schrilles Piepen öffnet die Tür. Durch das Menschengewusel am Magdeburger Hauptbahnhof kämpft sich Senft zu seinem Zug. "Schon etwas voller als in Genthin", scherzt er.