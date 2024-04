Polizei in Cracau im Einsatz An Haltestelle der Straßenbahn: Mann nach Streit in Magdeburg gestorben

08. April 2024, 08:03 Uhr

Über Stunden war am Sonntagmorgen die Cracauer Straße in Magdeburg wegen eines Polizeieinsatzes gesperrt. Nun gibt es Gewissheit: Laut Polizei waren zwei Männer in der Nacht an einer Haltestelle in einen Streit geraten. Einer von ihnen ist nun tot.