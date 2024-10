Wie eine Sprecherin MDR SACHSEN-ANHALT am Freitag sagte, wurden am Donnerstagabend auf der A2 bei Hohenwarsleben im Landkreis Börde 750 Autofahrer herausgezogen. Fast 60 von ihnen standen demnach unter Drogen oder waren betrunken. Außerdem wurde ein Mann vorläufig festgenommen, der mit einem gestohlenen Auto unterwegs war.



Am Dienstag hatte die Polizei Autofahrer in Halle verstärkt auf Drogen überprüft. Dabei wurden den Angaben nach rund 600 Fahrzeuge gestoppt und neun Haftbefehle vollstreckt. Die Beamten stellten 40 Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz fest. Zudem hatten sechs Autofahrer keinen Führerschein.



Am Mittwoch kontrollierte die Polizei in Magdeburg. Wie die Sprecherin Tracy Hering mitteilte, wurden etwa 700 Autofahrer am Schleinufer überprüft. Sechs von ihnen sind demnach betrunken Auto gefahren. Der Höchstwert lag bei 2,3 Promille. Bei über 50 Fahrern gab es den Verdacht auf Drogen.