Bei der Deutschen Post in Magdeburg wird seit Donnerstagmorgen gestreikt. Betroffen sind von dem Warnstreik das Paketzentrum in Osterweddingen, der Transportbereich sowie Paketzustellbasen in Magdeburg und in Braunschweig, das ebenfalls zur Niederlassung Betrieb Magdeburg gehört. Das sagte der stellvertretende Bundesvorsitzende der Kommunikationsgewerkschaft der Deutschen Post (DPVKOM), Andreas Kögler, MDR SACHSEN-ANHALT. Am Abend sei vor dem Paketzentrum in Osterweddingen zudem eine Kundgebung geplant.