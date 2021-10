Nicht nur Steffen Meier und seine Freundin haben etwas davon, dass ihre Eltern jetzt immer in der Nähe sind: "Für Moritz ist es zum Beispiel schön, dass meine Mutter und mein Vater auf einem Dorf wohnen", erzählt Steffen Meier. "Da ist man schnell mal auf der Pferdeweide oder guckt sich Trecker an."

Während die Entscheidung für die Heimat bei Familie Meier eher eine pragmatische war, zog Christin Henschel ihr Herz zurück. Nach der Schule war sie nach Nordrhein-Westfalen gegangen, weil es ihr in Barby (Salzlandkreis) zu eng war. Eltern und Oma fehlten ihr aber von Anfang an, erinnert sich die 35-Jährige. "Nach jedem Heimatbesuch saß ich auf dem Rückweg heulend im Auto." Trotzdem baute sich die Krankenschwester in Lippstadt ein Leben auf. Bald hatte sie Mann, Haus, Freundeskreis und sogar einen Nebenjob als Radiomoderatorin.

Irgendwann kam aber die Scheidung. Und einige Zeit später Hendrik Henschel, den sie auf einer Motorradtour kennenlernte. Er war ein Dorf weiter aufgewachsen und geblieben. Seit einem Jahr wohnt Christin Henschel nun mit ihrem Mann in Calbe. In ein paar Wochen ziehen die beiden in das Haus, das sie auf dem Grundstück ihrer Schwiegereltern gebaut haben. Statt im Pflegeheim arbeitet sie jetzt in der Metallbaufirma ihres Mannes.