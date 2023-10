Und genau da liegt der Haken. Von 20.000 Erstklässlern in Sachsen-Anhalt haben nach Angaben des Landessportbundes bislang nur etwa 1.900 ihre Sportgutscheine im Wert von je 50 Euro für eine Vereinsmitgliedschaft eingelöst. Stand diese Woche also knapp zehn Prozent.

Die meisten der Gutscheine wurden für Kinder eingereicht, die ohnehin schon Mitglied in einem Sportverein waren. Nur etwas mehr als 400 Mädchen und Jungen haben sich demnach wirklich neu angemeldet. Der Vorstandsvorsitzende des Landessportbundes, Tobias Knoch, sieht das "dennoch als Erfolg. Bei all den Rahmenbedingungen hat es doch immerhin einigermaßen einige Kinder in den Sport gebracht."