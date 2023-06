Defekte Betonschwellen sorgen seit dem Zugunglück von Garmisch-Partenkirchen in 2022 bundesweit für hunderte zusätzliche Baustellen . Sie werden getauscht, da sie laut Bahn auch unfallursächlich gewesen sein könnten. Wie eine Sprecherin MDR SACHSEN-ANHALT erklärte, wurden die schadhaften Betonteile vor allem in Mitteldeutschland verbaut. Wegen ähnlicher Bauarbeiten gibt es aktuell auch Behinderungen auf der Bahnstrecke Halle-Kassel. Außerdem sind die Strecken Halberstadt-Blankenburg und Karsdorf-Wangen bis auf Weiteres gesperrt.

Dazu hat Abellio Zugausfälle wegen nicht besetzter Stellwerke der Deutschen Bahn angekündigt. Nach Unternehmensangaben betrifft der Personalmangel diesmal die Strecke zwischen Halle (Saale) und Sangerhausen. Zwischen Röblingen am See und Sangerhausen sei in der Nacht von Freitag auf Sonnabend, von 22 Uhr bis 6 Uhr sowie am Sonnabend von 13 Uhr bis 20.45 Uhr kein Zugverkehr möglich. Betroffen sind demnach Züge der S-Bahn-Linie S 7 Halle-Eisleben sowie der Regionalexpresslinie RE 9 Halle-Sangerhausen-Kassel.