Wie die Polizei mitteilte, waren die Beamten des Reviers Salzlandkreis gegen 8:30 Uhr zu einem Hausbrand in Alsleben gerufen worden. Als die Polizei am Brandort eintraf, stand ein Einfamilienhaus vollständig in Flammen. Ermittlungen, inwieweit das Haus bewohnt ist und wo sich die Bewohner aufhalten könnten, ergaben, dass die Seniorin alleine in dem Gebäude lebte.