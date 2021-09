Nationales Testzentrum In Cochstedt werden Drohnen zu Lebensrettern

Die Einsatzmöglichkeiten von Drohnen sind vielfältig. Am Flughafen in Cochstedt testet das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt Technologien, mit denen die Flugobjekte zu Lebensrettern in Katastrophenfällen werden. Sie liefern Helfern am Boden wichtige Informationen aus der Luft und bringen Opfern an schwer zugänglichen Orten Medikamente und Nahrung.