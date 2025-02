Der Konzern will eine Summe im unteren dreistelligen Millionenbereich investieren. Er plane ein Umverteilzentrum mit einer Grundfläche von 52.000 Quadratmetern, das ist etwa so viel wie 7 Fußballfelder. Per Lkw sollen dorthin Produkte angeliefert und wiederum per Lkw an andere Amazon- Logistikzentren verteilt werden. Könnern habe "eine hervorragende Lage für ein Umverteilzentrum", unter anderem wegen der Nähe zur Autobahn A14 und zu anderen Amazon-Logistikzentren unter anderem in Leipzig und Sülzetal.

Langfristig 2.000 Arbeitsplätze im neuen Verteilzentrum

Im ersten Betriebsjahr geht Amazon laut einem Sprecher davon aus, im neuen Logistikzentrum in Könnern 1.000 neue Arbeitsplätze schaffen zu können. Perspektivisch sollen es mehr werden. In ähnlichen Zentren in Helmstedt in Niedersachsen und in Dortmund in Nordrhein-Westfalen seien etwa 2.000 Menschen beschäftigt. Sowohl Fach- als auch ungelernte Kräfte würden für den Standort benötigt.

Um Mitarbeitende zu finden, will Amazon mit den örtlichen Arbeitsagenturen und Jobcentern zusammenarbeiten. Der Einstiegslohn liege bei 15 Euro brutto stündlich, mehr für Fach- und Führungskräfte.

Bisher drei Amazon-Standorte in Sachsen-Anhalt

Deutschlandweit gibt es mehr als 100 Amazon Standorte, drei davon bisher In Sachsen-Anhalt. 2020 eröffneten ein Logistikzentrum in Sülzetal und ein Verteilzentrum in Magdeburg, 2022 ein Sortierzentrum in Halle. An allen drei Standorten arbeiteten laut Amazon etwa 2.200 Menschen.