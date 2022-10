Ein Fußgänger ist in Aschersleben im Salzlandkreis von einem Auto angefahren und tödlich verletzt worden. Wie die Polizei in Magdeburg mitteilte, trat der 24-Jährige nach ersten Erkenntnissen am frühen Dienstagmorgen an einer Bushaltestelle unvermittelt auf die Straße, als er von dem vorbeifahrenden Wagen erfasst wurde.