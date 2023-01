Das Berliner Unternehmen "Circulum Vitae" will auf dem Friedhof Aschersleben unterdessen ein Zentrum für die Reerdigung errichten. "Wir wollen ein sogenanntes Alvarium bauen, so nennen wir das Gebäude, in dem die Beerdigungen stattfinden", sagte Gründer Pablo Metz MDR SACHSEN-ANHALT. "Wir betten den Körper in einem speziellen Sarg auf Strohblumen und die Mikroorganismen, die in der Natur vorhanden sind, tun das, was im Wald passiert, und verwandeln den Körper innerhalb von 40 Tagen zu Erde."

In Aschersleben soll ein Reerdiguns-Zentrum entstehen. Bildrechte: Mandy Figur/Friedhof Aschersleben