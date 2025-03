Eley erklärt weiter: "Wir haben den Mietern versprochen, dass sich die Pauschalmiete fünf Jahre lang nicht ändert. Es sind sogar Mietminderungen am Ende möglich, sofern die Mieter intelligent mit der Energie umgehen. Wir wollen zeigen, dass elektrisches Heizen eben nicht am teuersten ist. Wir werden das beweisen." Der Quadratmeterpreis liegt laut Eley derzeit zwischen 11,50 bis 12,50 Euro.

Die beiden Rentner Ursula (70) und Peter Herrmann (73) leben seit eineinhalb Jahren in solch einer energieautarken Wohnung auf einer Fläche von 76 Quadratmetern. Sie sagten MDR SACHSEN-ANHALT, sie hätten es nicht bereut, in ihrem Alter noch einmal umgezogen zu sein. Peter Herrmann erzählt: "Es ist eine angenehme Wärme, wenn man hier in der Stube sitzt, nicht so eine trockene Luft wie zu DDR-Zeiten, da mussten wir ja immer einen Behälter mit Wasser hinstellen." Für Ursula Herrmann ist wichtig, dass sie als Rentnerin fünf Jahre lang keine Mieterhöhungen zu befürchten brauche.