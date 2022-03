Knapp 1.000 Kilometer hin: mit Hilfsgütern im Gepäck. Knapp 1.000 Kilometer wieder zurück: mit Geflüchteten in den Kleinbussen. 33 Stunden war ein Konvoi aus dem Salzlandkreis unterwegs, um den ostpolnischen Partnerlandkreis Jaroslaw zu unterstützen. Die Eindrücke dieser Reise müssen sich bei den Helfern erst einmal setzen. Die Chronologie einer Fahrt an den Rand der EU.

Daniel Schweigert sitzt an seinem Computer in der Rettungswache des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) in Aschersleben. Auf dem Monitor: die WhatsApp-Gruppe der Helfer. Hier hat er in den vergangenen Tagen vor allem Listen geteilt: Zelte, Feldbetten, Wärmedecken, Verbandsmaterial, Decken, Bettlaken, Schmerzmittel und viele andere Güter werden in einer Unterkunft für Geflüchtete im polnischen Landkreis Jaroslaw gebraucht. Der ASB wird heute Vormittag unter anderem Senioreneinrichtungen in Aschersleben anfahren, um Spenden einzusammeln.