Warten auf das Sondervermögen Wie Infrastruktur in Aschersleben bröckelt – und das Geld nicht reicht

26. April 2025, 14:27 Uhr

Schlaglöcher, marode Brücken – vielerorts in Sachsen-Anhalt kommen Städte mit dem Erhalt ihrer Infrastruktur nicht mehr hinterher. Es fehlt vor allem an Geld. Hoffnung macht das vom Bundestag beschlossene Sondervermögen: 500 Milliarden Euro für Investitionen, ein Teil davon für die öffentliche Infrastruktur. In Aschersleben haben sich diese Woche die Bürgermeister mittelgroßer Städte getroffen. Anlass für einen exemplarischen Blick: Was kostet der Erhalt von Straßen und Brücken wirklich?