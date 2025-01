Tat aus 2021 Mord an 14-Jähriger in Aschersleben: Jugendlicher wegen Beihilfe verurteilt

26. Januar 2025, 10:56 Uhr

Mehr als drei Jahre nach dem Mord an der 14-jährigen Josefine in Aschersleben hat das Landgericht Magdeburg den Komplizen des Täters verurteilt. Er muss mehrere Jahre in Haft. Der heute 17-Jährige half im Jahr 2021 einem Jugendlichen, dessen gleichaltrige Ex-Freundin umzubringen.