Depot zu klein Aschersleben: Städtisches Museum platzt aus allen Nähten

Hauptinhalt

19. Mai 2025, 04:00 Uhr

Das Städtische Museum in Aschersleben steht, wie viele Museen in Sachsen-Anhalt, vor einem Platzproblem: Das Depot, in dem sowohl moderne Gemälde als auch ur- und frühgeschichtliche Exponate lagern, ist überfüllt – und der Bestand wächst stetig weiter. Um dieser Entwicklung gerecht zu werden, plant das Museum nach 70 Jahren am Marktplatz einen Umzug in ein größeres Gebäude. Im Zuge dessen soll auch die Dauerausstellung grundlegend modernisiert und neu konzipiert werden.