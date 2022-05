In Aschersleben wird es bei der Wahl des Oberbürgermeisters laut Schnellmeldung der Stadt eine Stichwahl geben. Keiner der fünf Kandidaten bekam die nötige absolute Mehrheit, also mehr als die Hälfte der Stimmen. In die Stichwahl kommen demnach Steffen Amme (45,6 Prozent der Stimmen), der derzeit Bürgermeister des Ortsteils Wilsleben ist, und Martin Lampadius (33,6 Prozent der Stimmen), langjähriger Vorsitzender der Kaufmannsgilde. Beide Bewerber sind parteilos.



Die Stichwahl findet in zwei Wochen statt, am 22. Mai.