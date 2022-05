Steffen Amme wird neuer Oberbürgermeister von Aschersleben. Nach Angaben der Stadtverwaltung setzte sich Amme in der Stichwahl am Sonntag mit knapp 63 Prozent der Stimmen durch. Sein parteiloser Herausforderer, Martin Lampadius, kam demnach auf rund 37 Prozent Zustimmung. Die Wahlbeteiligung wurde mit knapp 34 Prozent angegeben. Bereits gegen 19 Uhr am Abend waren alle abgegebenen Stimmen ausgezählt.