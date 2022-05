Wahl im Salzlandkreis Aschersleben wählt neuen Oberbürgermeister

Aschersleben im Salzlandkreis wählt am Sonntag einen neuen Oberbürgermeister. Fünf Kandidaten bewerben sich um die Nachfolge von Amtsinhaber Andreas Michelmann. Der langjährige OB tritt nach 28 Jahren im Rathaus nicht noch einmal an. Sollte keiner der Bewerber mehr als 50 Prozent der Wählerstimmen bekommen, geht es in zwei Wochen in die Stichwahl.