Von der sei genügend da, sagt der AGW-Geschäftsführer und blickt in den Himmel über Aschersleben. Das Haus wird eine Art bewohnbarer Sonnenkollektor: "Wir brauchen ein Dach, das zur Sonne geneigt ist. Und wir haben an der Süd-, an der Ost- und an der Westfassade Photovoltaik-Elemente, die die tiefstehende Wintersonne ernten sollen. Wir werden also über 60 Prozent der Energie, die wir im Gebäude brauchen, für Warmwasser, für Heizung, für den allgemeinen Strom, selbst erzeugen." Die restlichen 40 Prozent werden als Ökostrom von einem Energieversorger geliefert, so dass in der Summe das Haus vollständig mit CO2-freier Energie versorgt werden kann.