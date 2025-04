"Ziel des Projektes ist, die Altersgruppe über 60 aus der meist ungewollten Einsamkeit und sozialen Isolation rauszukriegen – sie wieder am Leben teilhaben zu lassen", sagt Sozialpädagoge Jens Dammann. Und das klappt erstaunlich gut: Seit Projektstart haben mehr als 300 Menschen an Angeboten teilgenommen. Viele davon regelmäßig. "Die tauen auf, die blühen auf. Am Anfang sind sie natürlich ein bisschen zurückhaltend", sagt Jens Dammann. Die Angebote sind kostenlos und mit Fördermitteln finanziert.