Aschersleben Stadtrat beschließt höhere Kita-Gebühren

Eltern in Aschersleben müssen künftig für die Kinderbetreuung deutlich tiefer in die Tasche greifen. Das hat der Stadtrat am Mittwochabend beschlossen. Bis 2026 werden die Elteranteile in zwei Schritten erhöht. Dann kostet etwa eine tägliche 10 Stunden-Betreuung in Kitas 212 Euro im Monat, in Krippen 260 Euro. Das sind im Schnitt 30 Euro mehr. Damit steigen die Betreuungskosten in Aschersleben über den Landesdurchschnitt, der bei monatlich 217 Euro liegt.