Bei einem Zusammenstoß mit einem Linienbus am Rande von Aschersleben im Salzlandkreis ist eine Autofahrerin getötet worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte der 65 Jahre alte Busfahrer am Freitagmorgen nahe der Anschlussstelle zur A36 wegen eines medizinischen Notfalls die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war in den Gegenverkehr geraten. Dort prallte er gegen das Auto der Frau, die aus ihrem Fahrzeug geschleudert wurde. Für die 58-Jährige kam jede Hilfe zu spät.