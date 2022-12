Die Polizei in Sachsen-Anhalt sucht weiter nach einem Mann, der am Mittwoch aus dem Maßregelvollzug Bernburg entkommen ist. Wie das Polizeirevier Salzlandkreis am Donnerstag mitteilte, handelt es sich um einen 39-Jährigen. Der Mann lebe bereits auf Probe in Dessau-Roßlau, müsse sich aber regelmäßig im Maßregelvollzug in Bernburg melden.