In Bernburg im Salzlandkreis hat ein Fahrzeugbrand einen Sachschaden in Höhe von 35.000 Euro verursacht. Wie die Polizei mitteilte, hatten Zeugen in der Nacht zu Sonntag ein brennendes Auto auf einem Parkplatz gemeldet. Als die Beamten eintrafen, habe das Fahrzeug bereits vollständig gebrannt. Die Flammen hätten zudem auf zwei weitere Fahrzeuge sowie eine Hecke übergegriffen.