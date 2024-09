Die Autobahn 14 ist in der Nacht von Donnerstag zu Freitag im Salzlandkreis stundenlang gesperrt gewesen. Grund war ein Lkw-Unfall. Wie die Polizei MDR SACHSEN-ANHALT am Freitagmorgen mitteilte, war gegen 22:30 Uhr ein Lastwagen zwischen dem Kreuz Bernburg und Staßfurt in die Mittelleitplanke geprallt. Dabei wurde der 58 Jahre alte Fahrer verletzt.