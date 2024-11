Höhe Calbe A14 Richtung Magdeburg nach Unfällen wieder frei

27. November 2024, 18:51 Uhr

Seit dem frühen Mittwochmorgen war die A14 in Richtung Magdeburg bei Calbe gesperrt. Grund waren gleich mehrere Unfälle, in die vor allem Lkw verwickelt waren. Eine Person wurde dabei schwer verletzt. Am Abend dann wurde die Strecke wieder freigegeben.