Nach Lkw-Unfall am Kreuz Bernburg A14 in der Nacht stundenlang gesperrt

27. März 2025, 06:43 Uhr

Nach einem Lkw-Unfall am Kreuz Bernburg war die A14 in Richtung Magdeburg in der Nacht für mehrere Stunden gesperrt. Verletzt wurde niemand.