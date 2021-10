In der Werkhalle in Hoym dampft und zischt es. Haushoch ist einer der Öfen, hier in der Gießerei. Silber glänzend ergießt sich flüssiges Aluminium in einen Behälter. Unter hohem Druck und mit großer Präzision werden daraus in zischenden Maschinen filigrane Werkstücke. Zum Beispiel Motorträger oder Teile für Standheizungen. Die Produktion läuft im Schichtbetrieb – mit 170 Beschäftigten.

Schmelzöfen vor einem Jahr schon fast aus

Vor einem Jahr waren die Schmelzöfen fast schon aus. Hoym war Produktionsstandort, quasi eine Zweigstelle eines Unternehmens. Als Aufträge ausblieben, sollte auch am Standort im Salzlandkreis das Licht ausgehen. Die Mitarbeiter bangten um ihre Jobs. Dann fand sich ein Investor. Heute betreibt die LMG Manufacturing GmbH das Werk.

Wir sind froh, dass es weitergeht. Weil in der Region ist ja nicht mehr so viel da. Marco Hering Leiter der Gießerei

Die neue Geschäftsleitung hat nicht nur Probleme, sondern vor allem Chancen gesehen. "Das Know-how, das die Mitarbeiter sich hier über 20 Jahre angeeignet haben, kann man wahnsinnig gut nutzen. Eigentlich ist das eigentlich schade, dass man das nicht genutzt hat. Bis jetzt, sagt Christine-Susanna Tirnaksiz. Sie führt seit etwa einem Jahr die Geschäfte. Die Teile, die in Hoym gefertigt werden, sind in vielen Autos verbaut. Bildrechte: MDR/Tom Gräbe

"Es gab hier kein Management. Es ist einfach eine verlängerte Werkbank gewesen, eigentlich nur die Produktion, die hier gab", erklärt sie. Die neue Geschäftsleitung hat den Betrieb umgekrempelt, investiert, Kosten reduziert, Abläufe umgestellt und digitalisiert. Gemeinsam mit der Belegschaft. Und das alles in unsicheren Zeiten, in einer Branche im Umbruch: die Mobilitätswende, mitunter stockende Lieferketten. Alles, was den großen Autobauern zu schaffen macht, merken auch die Autozulieferer. Und das sind in Sachsen-Anhalt vor allem kleinere und mittelständische Unternehmen.

Breitere Produktpalette wegen vieler Unwägbarkeiten

Marco Langhof ist Präsident der Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände. Bildrechte: MDR/Marco Langhof "Sie haben den Wandel in der Antriebstechnologie weg von dem Verbrennungsmotor, hin zur Elektromobilität. Sie haben die Trends, dass die Fertigungsprozesse digitalisiert werden müssen, Prozesse im Betrieb digitalisiert. Das sind die Herausforderungen", sagt Marco Langhof, Präsident der Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände Sachsen-Anhalt. Dazu kommen der demografische Wandel und die Herausforderungen der Corona-Situation.

Es gibt viele Unwägbarkeiten. Beim Teilehersteller LMG in Hoym will die Geschäftsleitung die Produktpalette breiter aufstellen. "Aluminium-Teile, die in der Elektromobilität noch viel wichtiger sind, werden einfach nur größer. Und wir gucken jetzt, dass wir peu à peu diesen Schritt mitgehen und so unsere Produktpalette aufbauen, dass wir größere Teile hier bei uns in Hoym produzieren können."