Ein weiterer Grund ist die hervorragende Infrastruktur. Sachsen-Anhalt verfügt über Autobahnverbindungen in alle Richtungen Europas. Das gilt auch für die Wasserwege, die das Land durch das Wasserstraßenkreuz ebenfalls in alle europäischen Richtungen verbindet. Besonders wichtig ist das Luftfrachtftdrehkreuz am Flughafen Leipzig-Halle, das für Kunden von Avnet, Intel und Co. sichere und schnelle Lieferketten garantiert. Gerade instabile Lieferketten sorgten in der Vergangenheit bis heute für Lieferengpässe, gerade in der Chipindustrie. Investitionen in Europa, nah an den Unternehmen, die diese Halbleiter verbauen, sichern die Produktion und verhindern Produktionsausfälle.