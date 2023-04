"Der Speiseplan war so im vergangenen Jahr: Ich musste überhaupt kein Gemüse zukaufen", sagt ein Besucher in der Gärtnerei von Joachim Hofmann und seiner Familie in Nachterstedt. Der Gärtnermeister hat an einem Vormittag zu einem Seminar für Hobbygärtner eingeladen. "Obst und Gemüse für Einsteiger - mit minimalem Einsatz" hat er auf eine Tafel geschrieben. Und die steht mitten im Gewächshaus zwischen Hochbeeten, in denen Schnittlauch oder Salat wachsen. Nebenan stehen junge Kohlrabipflanzen.

Gärtnermeister Joachim Hoffmann gibt sein Wissen gern weiter. Bildrechte: Tom Gräbe / MDR