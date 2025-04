Bauamt und Polizei im Salzlandkreis haben am Mittwoch den Campingplatz am Schachtsee in Wolmirsleben gesperrt. Gäste dürfen das Gelände nicht mehr betreten. Nach Einschätzung der Behörden befinden sich auf dem Camping-Platz etliche Gebäude, die ohne offizielle Genehmigung errichtet wurden. Vermutlich schon zu DDR-Zeiten. Laut Bauamt gibt es vor allem Mängel beim Brandschutz.