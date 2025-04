In den sozialen Netzwerken wird das Camping-Aus am Schachtensee stark diskutiert. Unter dem Facebook-Post von MDR SACHSEN-ANHALT wird überwiegend kritisch und emotional diskutiert.



So macht Userin Petra Dreyer etwa ihrem Unmut Luft: "Das ist eine bodenlose Frechheit was hier passiert. Dieser Campingplatz muß weiter existieren."



Userin Christine Kaufmann äußert ebenfalls Unverständnis für die Schließung: "die Camper haben mit ziemlich hohen Kosten nach gesorgt, es mussten überall, an Jedem Grundstück Feuermelder befestigt werden. Sie haben auch nachträglich Auflagen erfüllt auf eigene Kosten."



User Frank Nagel-Turiaux findet: "Wo ein Wille ist, wäre auch ein Weg gewesen! Nachträgliche Baugenehmigung mit Auflagen erteilen und bei Erfüllung zum Wohle der Allgemeinheit gedient!"



Einige Userinnen und User begrüßen die Schließung aufgrund des schlechten Zustands der Anlage sowie insbesondere der Sanitäranlagen. So schreibt Brigitte Wrischalla: "mal über den Zustand dort informieren. Die Toiletten usw sind seit Jahren in einem ekelhaften Zustand. Und nicht nur die. Mal die Rezensionen lesen"



Viele Userinnen und User äußern Kritik am Betreiber, der sich nicht um notwendige Genehmigungen und Instandhaltungen gekümmert habe und unterstützen das behördliche Vorgehen. So kommentiert Steffen Schmoock: "wenn die [Baugenehmigungen] nunmal nicht da sind, dann hat die Behörde das Recht, den Platz stillzulegen. Offensichtlich hat der Eigentümer sich diesbezüglich gar nicht kundig gemacht oder es hat ihn nicht interessiert."



User Heiko Dürre schreibt: "Natürlich muss man da irgendwann einen Schlussstrich ziehen, denn der Betreiber hat offenbar gut verdient, ist seinen Pflichten aber nicht nachgekommen."



Auf die Frage, wer von der Schließung jetzt profitiere, schreibt User Marcel Marci Sauer: "Am Schluss [profitiert] der Betreiber. Das ist zur Zeit Gang und gäbe auf einigen Plätzen. Den die die ihre Hütten abbauen müssen, haben selten Lust nochmal anzufangen, sei es das Alter oder das Geld. Dadurch werden die Dauerplätze frei. Und der Betreiber kann Sie für Tages Gäste zur Verfügung stellen. Es gibt mehr Einnahmen und weniger Diskussionen, wenn es nur Tages Gäste sind und keine Dauerpächter!!"



Haben Sie ebenfalls Gedanken und Meinungen zum Thema? Kommentieren Sie diesen Online-Artikel oder die Posts auf Instagram und Facebook.