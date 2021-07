Einmalig in ganz Sachsen-Anhalt Bernburg als barrierefrei geprüfter Tourismusort ausgezeichnet

Urlaub als Rollstuhlfahrer oder Blinde in Bernburg – das ist ab sofort ohne Probleme möglich: Bernburg wurde am Mittwoch als erste Stadt in Sachsen-Anhalt als komplett barrierefreier Tourismusort ausgezeichnet. Menschen mit Einschränkungen oder einer Behinderung können sich demnach in vielen Hotels und Kultureinrichtungen barrierefrei bewegen. Belegt wird das durch das bundesweit einheitliche Prüf- und Kennzeichnungssystem "Reisen Für Alle" . Deutschlandweit gibt es mit Bernburg nun sieben geprüfte barrierefreie Tourismusorte.

Die Gütesiegel zur Barrierefreiheit hat Wirtschaftsminister Armin Willingmann (SPD) am Mittwoch in Bernburg überreicht. "Verlässliche barrierefreie Angebote werden auch im Tourismus wichtiger. Gerade der demografische Wandel sorgt dafür, dass die Frage nach Teilhabe verstärkt in den Fokus rückt. Und nicht zuletzt bedeutet Barrierefreiheit auch ein Plus an Komfort für alle Reisenden", sagte Willingmann. In Deutschland leben weit mehr als zehn Millionen Menschen mit Beeinträchtigungen.



"Reisen Für Alle" wird in Sachsen-Anhalt von der Investitions- und Marketinggesellschaft Sachsen-Anhalt (IMG) umgesetzt und gibt laut IMG Gästen die Möglichkeit, auch schon vor einer Reise die Barrierefreiheit touristischer Angebote zu prüfen.