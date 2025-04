In Bernburg im Salzlandkreis ist am Dienstagmorgen in einem Recyclingunternehmen ein Feuer ausgebrochen. Wie die Feuerwehrleitstelle MDR SACHSEN-ANHALT mitteilte, brennt in der Altenburger Chausee seit 4 Uhr eine Lagerhalle mit angrenzendem Gebäude. Elf Feuerwehren mit 27 Fahrzeugen rückten am Morgen aus. Verletzte hat es nach Angaben des Landkreises nicht gegeben.