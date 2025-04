Feuer bei Recyclingfirma Großbrand in Bernburger Recyclingfirma: Feuerwehr nach stundenlangem Einsatz erfolgreich

Hauptinhalt

09. April 2025, 17:02 Uhr

Die Feuerwehren im Salzlandkreis sind seit dem frühen Dienstagmorgen bei einem Brand in Bernburg im Einsatz gewesen. Am Nachmittag meldete der Einsatzleiter: Feuer gelöscht. Zuvor war eine Anlage eines Recyclingunternehmens in Flammen aufgegangen. Die Behörden warnten vor womöglich giftigem Rauch. Die Ursache des Brandes ist noch unklar. Der Schaden geht nach ersten Schätzungen in die Millionen.