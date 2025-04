Feuer bei Recyclingfirma Großbrand in Bernburger Recyclingfirma: Amt will Brandort auf Schadstoffe prüfen

10. April 2025, 09:38 Uhr

Die Feuerwehren im Salzlandkreis sind am Dienstag zwölf Stunden bei einem Brand in Bernburg im Einsatz gewesen. Zuvor war eine Anlage eines Recyclingunternehmens in Flammen aufgegangen. Die Behörden warnten vor womöglich giftigem Rauch. Nun soll am Brandort kontrolliert werden, ob Schadstoffe in die Umwelt gelangt sind.