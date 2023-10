Im Tiergarten Bernburg ist die Geflügelpest nachgewiesen worden. Das teilte der Salzlandkreis am Freitagnachmittag mit. Demnach ist ein verendeter Flamingo an der Seuche erkrankt. Der Tiergarten bleibe deshalb auf Anraten des Amtstierarztes vorerst für Besucherinnen und Besucher geschlossen. Der genaue Virustyp solle in den kommenden Tagen im Friedrich-Loeffler-Institut auf der Insel Riems bestimmt werden. Danach soll entschieden werden, wie mit dem Vogelbestand des Zoos weiter verfahren wird.

Der Landkreis bezeichnete es als wahrscheinlich, dass das Geflügelpestvirus über Wasservögel aus der Saale oder andere Wildvögel in den Bernburger Tiergarten gelangt ist. Privaten Geflügelhaltern in Bernburg, insbesondere in der Nähe von Gewässern mit Wildvögeln, wurde empfohlen, ihr Geflügel im Stall oder in der Voliere zu halten.