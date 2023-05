Der Leipziger Gasimporteur VNG probt seit Dienstag in Bernburg den Ernstfall. Drei Tage lang werden verschiedene Szenarien durchgespielt, darunter die Havarie an einem der beiden unterirdischen Erdgasspeicher .

Wegen der Übung werden zeitweise einzelne Straßen zwischen der Ortseinfahrt Küstrena und dem Kreisverkehr Grönaer Weg (Richtung Gröna/Bernburg/Peißen) gesperrt. Der Verkehr wird den Angaben zufolge umgeleitet. Autofahrerinnen und Autofahrer müssen sich am Mittwoch (8 bis 16 Uhr) und Donnerstag (8 bis 12 Uhr) auf Verkehrseinschränkungen einstellen.

Im Zuge der Übung wird zudem Technik zum Löschen von Bränden am Rande des Kavernenfeldes, also dem unterirdischen Erdgasspeicher, auf- und abgebaut. Auch eine Schlauchleitung soll vom Tagebau Kiesgrube Beesedau zur Wasserheranführung an die havarierte Kaverne neben der Landstraße K2107 verlegt werden.