In kurzen Zeitslots sollen am Samstag in Bernburg ukrainische Geflüchtete mit potenziellen Arbeitgebern in Kontakt treten. Mehr als 460 ukrainische Flüchtlinge seien zu dem "Speeddating" im Rathaus eingeladen worden, teilte eine Sprecherin der Agentur für Arbeit Bernburg mit. "Viele von ihnen möchten am liebsten sofort anfangen zu arbeiten." Wie viele zur Verantaltung kommen, sei aber unklar.