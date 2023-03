100 Einsatzkräfte Feuerwehr in Bernburg bei Brand an altem Möbelhaus im Einsatz

Hauptinhalt

An einem alten Möbelhaus in Bernburg ist in der Nacht ein Feuer ausgebrochen. Eine verlassene Lagerhalle stand in Flammen. Die Feuerwehr ist im Großeinsatz. Der Brand ist aber unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand.