Klar ist aber auch: Bernburg ist schon jetzt eine Stadt für überwiegend ältere Menschen. Nach der Wende ist die Einwohnerzahl um ein Drittel geschrumpft – von 45.000 auf etwas mehr als 30.000. Geblieben sind vor allem die, die schon immer da waren. Um die Menschen im Alter zu betreuen, ist Bernburg gut vorbereitet, sagt Ristow. Viele würden aber so lange es geht zu Hause wohnen wollen.

Und auch Gesellschaft sei den Senioren wichtig. Die Stadt will deshalb auch in Zukunft unter anderem Cafés unterstützen, um den Menschen Orte zu bieten, an denen sie sich treffen können. Auch die Busverbindungen sollen noch verbessert werden. Sowohl in der Stadt als auch in die Ortschaften, um die Mobilität älterer Menschen zu gewährleisten. Brücken gibt es in Bernburg einige. Sie bringen die Menschen physisch zusammen. Silvia Ristow will auch im übertragenen Sinne Brücken bauen. Bildrechte: MDR/Oliver Leiste

Andere Mehrheiten im Stadtrat

Brücken schlagen will Ristow auch zu den politischen Gegnern. Weil sie bereits der SED und der PDS angehörte, gibt es durchaus Vorbehalte gegen die Linken-Politikerin. Im Wahlkampf wurde sie vereinzelt sogar angefeindet. Stichwort "Linksrutsch" – "was auch immer das bedeuten soll", schüttelt sie den Kopf. Doch das will Ristow nun hinter sich lassen. Im Stadtrat haben CDU und FDP die Mehrheit.

Ristow hofft trotzdem auf eine gute Zusammenarbeit, die sich vor allem an Sachthemen und der Gestaltung Bernburgs orientieren soll. So wie sie es auch schon als Finanzdezernentin erlebt hat, Parteibuch hin oder her:

In der zweiten Reihe habe ich mit dem Stadtrat sehr gut zusammengearbeitet. Ich hoffe, das bleibt auch so, wenn ich jetzt in der ersten Reihe stehe. Silvia Ristow

Schwieriger gestaltet sich vermutlich der Austausch mit dem direkt gewählten Bundestagsabgeordneten aus dem Bernburger Wahlkreis. Denn das Mandat ging an Kay-Uwe Ziegler von der AfD. Dem Vorgehen der Partei, aber vor allem deren populistischen und rechtsextremen Positionen, kann Ristow nichts abgewinnen. "Doch wenn Herr Ziegler mit mir sprechen möchte, werden wir auch da einen Termin finden", gibt sie sich dialogbereit. Der zweite Repräsentant des Wahlkreises, der über die Landesliste in den Bundestag kam, ist ihr Parteikollege Jan Korte. Mit dem sei die Zusammenarbeit naturgemäß deutlich leichter.

Das Thema Abgeordnete treibt Ristow auch deshalb um, weil sie sich wünscht, dass sich nicht nur die Bernburgerinnen und Bernburger, die schon da sind, in der Stadt wohlfühlen. Silvia Ristow will sich bei der Bundespolitik dafür einsetzen, dass Geflüchtete die Chance bekommen, sich in der Saalestadt heimisch zu fühlen. Etwa indem sie schneller einen Job annehmen können. In einer geordneten Migration sieht Ristow durchaus Chancen für die Stadt – etwa um dem Fachkräftemangel zu begegnen. Geht es nach Silvia Ristow, soll Bernburg grüner werden. Die Verwaltung will sie digitalisieren, um den Aufwand im Umgang mit der Verwaltung für die Menschen zu verringern. Bildrechte: MDR/Oliver Leiste

Für die Zukunft sind Bernburgs künftiger Oberbürgermeisterin vor allem zwei Sachen wichtig: "In sieben Jahren gehe ich davon aus, dass die Verwaltung bei der Digitalisierung einen großen Schritt gemacht hat. Auch bei den Solaranlagen auf den Dächern werden wir einen großen Schritt weiter sein. Die grünen Gedanken manifestieren sich ja gerade in der Politik."

Digitalisierung und Umweltschutz – das sind Themen, die Silvia Ristow auch schon während ihres Studiums bewegt haben. Damals, als sie gerade nach Bernburg gezogen war. Bald trägt sie als Oberbürgermeisterin auch für diese Bereiche die Verantwortung. Und somit schließt sich für sie spät in ihrer beruflichen Karriere der Kreis.