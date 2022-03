In Bernburg ist bei Bauarbeiten in der Gröbziger Straße eine Tellermine gefunden worden. Sie kann nach Angaben einer Sprecherin des Salzlandkreises nicht abtransportiert werden. Deswegen ist eine Sprengung für Mittwochvormittag vorgesehen. In einem Umkreis von 200 Metern müssen zuvor Anwohner, Gewerbetreibende und Datschenbesitzer ihre Grundstücke und Wohnungen verlassen.

Dieses Bild zeigt den ungefähren Radius der Sperrung rund um den Fundort. Bildrechte: Landkreis Bernburg