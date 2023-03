Im Salzlandkreis hat ein stark betrunkener Autofahrer eine Absperrung durchbrochen und drei Feuerwehrleute leicht verletzt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatten die Brandschützer zuvor am späten Donnerstagnachmittag einen Wohnungsbrand in Löderburg gelöscht. Als sie die Absperrungen abbauen wollten, fuhr der 39 Jahre alte Fahrer eines Kleintransporters in die Absperrung und krachte gegen einen Hydranten und ein Feuerwehrfahrzeug.