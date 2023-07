Am Flusslauf der Bode entstehen im Salzlandkreis acht neue Anlegestellen für Wassertouristen. Am Mittwoch ist in Nienburg der erste Spatenstich für das Projekt gesetzt worden. Nach Informationen vom Landkreis betragen die Baukosten mehr als 1,2 Millionen Euro. Demnach wird ein Großteil gefördert. Die Fertigstellung ist für Anfang 2024 geplant.

Die acht neuen Treppen entstehen in Etgersleben, Wolmirsleben, Unseburg, Löderburg, Staßfurt, Hohenerxleben, Löbnitz und Nienburg. Sie sollen Touristen auf dem Wasser Aus- und Einsteigen erleichtern. Die Angebote richten sich an Kanuten und an Wassersportler auf Stand-Up-Paddle-Boards. Bisher gibt es solche Ausstiege schon an den Wehren in Rothenförde und Staßfurt.