Doch auf Grünflächen am Rand oder wo Windräder stehen, ist einiges an Bewegung. Steigen dort die Zahlen, ist das ein Indikator für eine anwachsende Mäusepopulation. Die vermehren sich schnell: ein Mäusepaar kann bei Idealbedingungen in zwei Jahren auf eine Population von bis zu einer Million Mäuse anwachsen.

Mäuse können sich unter idealen Bedingungen schnell vermehren (Symbolbild). Bildrechte: dpa

Sind mehr als fünf bis acht Mauselöcher wieder offen, so ist eine Bekämpfung möglich. Doch die Regeln dafür sind streng: Rodentizide etwa, also Mäusegift, darf mancherorts gar nicht, anderenorts nur mit strengen Auflagen ausgebracht werden. So sollen andere Tiere wie Hamster oder Beutegreifer geschützt werden. Das ist Handarbeit und ziemlich aufwändig.

Schafe helfen gegen Plage

Die Vorstände der Agrargenossenschaft in Borne sehen einer Mäuseplage aber relativ unaufgeregt entgegen, obwohl ihr Betrieb mitten im Mäuseland mit dem fetten Bördeboden liegt. "Wo Jürgen mit seinen Schafen war, haben wir keine Probleme", verrät Vorstand Chris Köpke.

Der Grund ist der sogenannte "Goldene Tritt" der Schafe, der auch auf Deichen geschätzt wird. "Die Schafe treten mit ihren kleinen Hufen alle Löcher zu", weiß Jürgen Maurer. Das macht den Mäusen das Leben schwer – sie verschwinden.

Die Hütehunde von Jürgen Maurer wissen genau, wie sie die Schafherde unter Kontrolle halten. Bildrechte: MDR/Annette Schneider-Solis

Schafe bieten viele Vorteile