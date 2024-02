Baustelle Brandschutz

Nicht nur die Besitzer der beiden Häuser haben nach dem Brand Bauarbeiten veranlasst. Auch die Stadt Aschersleben hat bei der Löschwasserversorgung in Westdorf nachgebessert. Im Dorf steht ein neuer Hydrant, also eine oberirdische Wasserentnahmestelle, die nicht zugeparkt werden kann. Weitere Brandschutz-Maßnahmen sind in Arbeit.

Bildrechte: MDR/Tom Gräbe Das ist nicht die einzige Neuerung beim Brandschutz in Aschersleben. Die Stadt arbeitet derzeit an einem Löschwasserkonzept. Oberbürgermeister Steffen Amme (WIDAB) spricht von einem Investitionsstau, der sich bei der Löschwasserversorgung aufgebaut hat. Außerdem würden sich die Gebenheiten durch heiße Sommer und einen sinkenden Grundwasserspiegel verändern. Öffentliche Gewässer stünden nicht mehr zur Verfügung, so Oberbürgermeister Amme. Er sagt: "Wir brauchen auch die Unterstützung des Landes, was Fördermittelprogramme anbelangt."

Datenerhebung zeigt: In vielen Städten ist das Löschwasser knapp

Die Gemeinden in Sachsen-Anhalt schauen sich turnusmäßig die Situation im Brandschutz an, etwa die Ausstattung der Feuerwehren, aber auch die Versorgung mit Löschwasser.