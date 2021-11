Die Veranstaltungen finden in Aschersleben im Bestehornhaus statt. Bildrechte: Bestehornhaus - Aschersleber Kulturanstalt

Am Samstag reihen sich auf mehreren Bühnen im Bestehornhaus die sogenannten Werkstattprogramme aneinander. 19 Auftritte auf insgesamt vier Bühnen stehen auf dem Programm. Hier können Hobby- und Nachwuchskabarettisten ihre neuesten Texte vor Zuschauern testen und herausfinden, ob ihre Pointen beim Publikum ankommen.



Am Abend stehen wieder die Profis auf der Bühne: Fatih Çevikkollu bringt sein Solo-Programm "Faithmorgana – Nichts ist, wie es scheint!" auf die Bühne, in dem er sich Schein und Sein widmet. Zum Abschluss wird es mit Axel Pätz musikalisch. "Das Niveau singt - Premium Gold" heißt sein Stück über die Absurditäten des täglichen Lebens.