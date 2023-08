Kurzärmelige Busfahrer-Hemden tragen die beiden Azubis Nils und Dominik noch nicht. An ihrem ersten Ausbildungstag sind sie in blauen Arbeits-Latzhosen unterwegs. Auf dem Plan standen am Vormittag eine Betriebsbesichtigung auf dem Gelände der Kreisverkehrsbetriebe (KVG) am Stadtrand von Bernburg und eine Arbeitsschutzbelehrung.